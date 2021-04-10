سيبوني أعيش في سلام .. منى فاروق تروي تفاصيل تعرضها للتحرش الإلكتروني

روت الفنانة منى فاروق ، تفاصيل تعرضها للتحرش الإلكتروني مؤخرًا أثناء قضاء إجازتها الصيفية في شرم الشيخ بمنطقة دهب.



ونشرت منى فاروق عبر حسابها علي انستجرام مقطع فيديو قالت فيه "إنها تقضي إجازتها في دهب وأثناء تواجدها في أحد المطاعم فوجئت بشاب يقوم بتصويرها دون معرفتها".



وتابعت منى فاروق : "أنها طلبت من الشاب هاتفه وحذفت الصور والفيديوهات وعلي الفور اعتذر وغادر المكان".

وكتبت مني فاروق قائلة : "أنا من حقي أعيش حياتي سيبوني أعيش في سلام وسيبونيأعيش بحريتي.. دع الخلق للخالق، حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يحفظنا من الناس الشر والمرضي النفسيين"



واختتمت"#لا_للتنمر #لا_للاساءة_النفسيه #لا_للتصوير_بدون_علم #لا_للتحرش_الاكتروني"



وتُعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، وشاركت العام الماضى فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.



كان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

















