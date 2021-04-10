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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة النقاد الرياضيين تمنح هاني أبوريدة جائزة شخصية العام الرياضية

هاني أبوريدة
هاني أبوريدة

منحت رابطة النقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين جائزة شخصية العام الرياضية للمهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف"، وذلك خلال حفل توزيع جوائزها السنوي.

ونظرا لغياب المهندس هاني أبوريدة لظروف مرضية، فقد تسلم مصطفى طنطاوي، خبير الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الجائزة نيابة عنه، في حفل الرابطة السنوي، الذي أقيم اليوم بنادي زد في الشيخ زايد.

ونال أبوريدة شخصية العام الرياضية، نظرا لمجهوداته الكبيرة في تطوير الكرة الأفريقية والعالمية، بالإضافة إلى علاقاته القوية في مجال كرة القدم العالمية، ومؤخرا نجاحه في الحفاظ على مقعد مصر بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم.

ونجح هاني أبوريدة في حصد هذا اللقب باستفتاء النقاد الرياضيين من أعضاء الرابطة ونقابة الصحفيين، والذين أشادوا بالدور الملموس لأقدم عضو بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

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