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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس لص سرق محل مجوهرات بالمعصرة

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس لص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه سرقة محل مجوهرات عن طريق كسر جدار المحل بمنطقة المعصرة.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس لص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه محل مجوهرات عن طريق كسر جدار المحل بمنطقة المعصرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد فكر لص في حيلة ماكرة لسرقة محل مجوهرات بحي المعصرة حيث قام بحفر نفق من خلال كسر جدار للمحل وتمكن من سرقة المجوهرات ولاذ بالهرب مختبئا داخل منزله بمحافظة سوهاج وتم ضبطه.

تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة المعصرة يفيد ورود بلاغ من صاحب محل للمشغولات الذهبية - كائن بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل ملكه.

وبالانتقال والفحص تبين وجود فتحة بالحائط الجانبى للمحل وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة نجار - مقيم بدائرة القسم ، وأصل بلدته طما بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه ، وبحوزته حقيبة من القماش بداخلها الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "النقب" بإستخدام الأدوات المضبوطة ، حيث تمكن من دخول المحل عقب قيامه بإحداث الفتحة بالحائط الجانبى المؤدى للمحل ، وسرقة المصوغات الذهبية ، وتم بإرشاده ضبط  كمية من المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه.

كما أرشد عن باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئي النية " إثنين من أصحاب محال المشغولات الذهبية بسوهاج ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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