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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الري عن تأثير الملء الثاني لسد النهضة: "مصر مش هتستنى لما يحصل ضرر"

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري، إن تبادل المعلومات خطوة تتم بناءً على تطبيق اتفاق، لكن لم يتم  اتفاق بين البلدين، قائلاً "إحنا عندنا معلومات أكثر منهم، مؤكداً أن لا يوجد حسن نوايا من الجانب الإثيوبي". 

وعلق محمد عبد العاطي خلال لقائه في برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، حول الضرر الذي سيقع على مصر بعد الملء الثاني لسد النهضة ، قائلا: "الدولة مش هتستنى لما يحصل ضرر"، مشيراً إلى أن مصر جاهزة لتصدي هذا الضرر منذ 5 أعوام، مشيرا إلى أن الضرر من الممكن أن يحدث بفعل أحادي.

وتابع وزير الموارد المائية والري، أن إذا سنتعرض للضرر في الحالات الآتية، إذا تم الملء وكانت السدود فارغة، وإذا حدث جفاف ولم يتم الاتفاق على أسلوب معين في معالجة الجفاف، مشيراً يتم تجهيز البنية التحتية لتصدي هذا الضرر، معقباً: "أنا بحاول أمتص أكبر قدر من الصدمة ديه، حتى لا يحدث تأثير صعب على المصريين".

وأكمل عبد العاطي، أننا نعمل على قياس قدرة "السيسيتم" على مرونة الصدمات، وهذا يعتبر مؤشر أساسي لمعرفة نتيجة نتيجة الملء، ويوجد جزء فني، وجزء سياسي وغيرهما.

وزير الري أزمة سد النهضة اخبار التوك شو ملء السد الجانب الاثيوبى

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