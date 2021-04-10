في "لحظات جريئة" | ماذا قال مفيد فوزي عن التحرش .. شاهد

أكد الإعلامي أحمد سالم، مُقدم برنامج "لحظات جريئة"، أن أصعب سؤال تعرض له ضيوفه “السؤال عن الأم”، وردود الضيوف كانت في جو من اللحظات الصعبة، موضحا أن البرنامج كان به حكايات عن الخيانة التي تعرض لها كثير من الضيوف، إلا أن رد الإعلامي مفيد فوزي عن التحرش كان بمثابة المفاجأة له.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة عبر "زوم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن برنامج "لحظات جريئة" يتم فيه تصوير لقطات من حياة كل الفنانين في وقت واحد، كلحظات الحب أو الخيانة أو الشائعة، موضحًا أنه يستضيف في البرنامج المحاور الكبير مفيد فوزي، والفنانين صلاح عبد الله ورانيا فريد شوقي وسماح أنور ومراد مكرم وإدوارد ونسرين أمين، ومغنييّ المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال.

وتابع: "استضافة هذه المجموعة المختلفة من النجوم شيء مقصود لإبراز التغييرات الكبيرة في حياة الفنانين، وتم بذل الكثير من الجهد في هذا العمل لكي يكون هناك اختلاف عن الحوار التقليدي مع الفنانين"، موضحا أن البرنامج بحث عن الأوجه المختلفة في حياة الفنانين ولم تكن ظاهرة للجمهور.