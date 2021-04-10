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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفريق أسامة ربيع : 61% من حاملات البترول في العالم تمر بقناة السويس .. فيديو

حاملات البترول
حاملات البترول

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة  تسير أكثر من 18 ألف سفينة سنوياً في قناة السويس.


وأضاف "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "القناة يعمل بها لدينا 17 ألف عامل في هيئة قناة السويس، وتتم دراسة توسيع المجرى الملاحي حتى 400 متر بدلاً من 250 مترًا".


وأشار: "85% من بترول السعودية والإمارات والكويت ينقل شرقًا ولا يمر من قناة السويس"، متابعًا: "حاملات الصب الجاف والحاويات، أصحاب النسبة الأكبر من المرور بقناة السويس وأن 61% من حاملات البترول في العالم تمر من قناة السويس".

وأوضح: "بالرغم من دراستنا لكن طريق رأس الرجاء الصالح طويل ويفتقر للخدمات وبه مخاطر أمنية وطريق القطب الشمالي به مخاطر كبيرة بسبب الجليد".
 

رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس قناة السويس القناة

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