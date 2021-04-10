3 أحياء ومناطق لتخزين اللحوم.. زاهي حواس يكشف تفاصيل كشف مدينة صعود أتون

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا، عن الكشف الأثري المهم في محافظة الأقصر لـ مدينة مفقودة يطلق عليها مدينة صعود أتون.

وقال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق،: “مدينة صعود أتون، تعتبر أكبر مدينة أثرية عثر عليها في مصر، وتم اكتشاف جزء بسيط، وأطلقنا عليها المدينة الذهبية؛ لأنها تعود للعصر الذهبي لمصر في عهد أمنحتب الثالث".



وأضاف زاهي حواس، في تصريحات تليفزيونية للإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "المدينة بها 3 أحياء، ومناطق للسكن، ومناطق لتخزين اللحوم والأواني، وكان يتم ذبح العجول داخل منزل شخص يدعى «خع» وتم اكتشاف مقبرته كاملة".

وتابع زاهي حواس: “استخرجنا مجموعة ضخمة من الأحجار الكريمة، وخواتم عليها اسم أمنحتب الثالث”، مؤكدا أن علماء الآثار في العالم يتحدثون عن أن اكتشاف المدينة الذهبية أهم كشف بعد كشف مقبرة توت عنخ أمون".

ومن جهته، قال الإعلامي أحمد موسى: "المدينة المفقودة تعتبر أكبر مدينة يتم العثور عليها بالكامل تعود لأكثر من 3 آلاف سنة، والمدينة بها أواني طهي، وآلاف القطع الأثرية، وتم اكتشاف منطقة إدارية بها".