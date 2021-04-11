تجديد حبس شخص لحيازته 23 شهادة صحية مزورة بالساحل

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 23 شهادة صحية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الصحة المختلفة مزورة.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 23 شهادة صحية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الصحة المختلفة مزورة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال المضبوطات لوحدة التزييف التابعة لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان ما إذا كانت مزيفة من عدمه.

وكانت قد تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته 23 شهادة صحية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الصحة المختلفة "مزورة" .

وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير المضبوطات بالاشتراك مع (أحد الأشخاص "يعمل بأحد مكاتب الصحة بالقليوبية"- جار تقنين الإجراءات لضبطه) لترويجها على عملائهما الراغبين فى الحصول على شهادات صحية تفيد بخلوها من الأمراض "خلافاً للحقيقة" نظير تحصله على مبالغ مالية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.