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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسالة ماجستير تناقش عمليات إصلاح الإحليل السفلي للأطفال بجامعة كفر الشيخ

الباحث وسط لجنة الحكم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

شهدت كلية الطب جامعة كفر الشيخ، مناقشة رسالة ماجستير في جراحات المسالك البولية للأطفال، للطبيب محمد جلال محمد عبدالمجيد، مدرس مساعد جراحة المسالك بكلية الطب. 
 

وجاءت هذه الرسالة، تحت عنوان "نتائج عمليات إصلاح الإحليل السفلي عن طريق شق أنبوبي باللوح الإحليلي".


وتكونت لجنة الإشراف، من الدكتور طارق محمد عبدالباقي، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية وكيل كلية الطب، والدكتور ضياء الدين طه رمضان، مدرس جراحة المسالك البولية والتناسلية.
 

وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من، الدكتور محمد دوابة، أستاذ جراحة المسالك البولية للأطفال بجامعة المنصورة، والدكتور لطفي بنداري، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة الزقازيق.


وحضر فعاليات المناقشة، كل من، الدكتور محمد عبدالعال، أستاذ جراحة القلب والصدر، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة العجمي، أستاذ طب الاطفال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد إسماعيل، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور حاتم الجوهري، أستاذ جراحة العظام والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة نهلة نصير، أستاذ ورئيس قسم الكلينيكال باثولوجي، والدكتور سعد الزيات، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن، والدكتور هاني حسين، مدرس أمراض الصدر، والدكتور محمد الشافعي، مدرس العيون.
 

وأوضحت هذه الدراسة، أن إصلاح الإحليل السفلي عن طريق جراحة الشق الأنبوبي للوح الإحليلي واحدة من أفضل العمليات المستخدمة في إصلاح هذا العيب الخلقي، والذي يمثل واحدًا من أكثر العيوب الخلقية في الأطفال.

 

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رسالة ماجستير تناقش عمليات اصلاح الإحليل السفلي للأطفال بجامعة اخبار كفر الشيخ

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