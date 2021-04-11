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تسريبات تكشف مواصفات جهاز التابلت Galaxy Tab A7 Lite
كشفت تسريبات سعر ومواصفات أرخص جهاز تابلت من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والتى تعتزم إطلاقه خلال الأسابيع القادمة، وهو جهاز تابلت Galaxy Tab A7 Lite ، حيث سيصدر بعدد من الميزات الكبيرة أبرزها السعر.
وبحسب موقع PhoneArena فإن جهاز التابلت Galaxy Tab A7 Lite من سامسونج، الذى ظهر مواقع سامسونج فى ألمانيا وأسبانيا و روسيا سيصدر بسعر يتراوح ما بين 240 و 250 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 3800 و 3900 جنيه مصرى، وهو سعر رخيص للغاية، كما أن هناك احتمالية أن يدعم الجهاز تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G .
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وسيأتى جهاز التابلت Galaxy Tab S7 Lite بشاشة مقاس 8.7 بوصة ، مع تصميم معدني نحيف، كما سيصدرا ب 3 أنواع واى فاى Wi-Fi،كما سيتوفر باللونين الأسود والسيلفر.
وسيحتوى جهاز التابلت Galaxy Tab S7 Lite على بطارية بسعة كبيرة حوالى 5100 مللى امبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط ، مع فتحة شحن من نوع USB-C .
ومن المحتمل أن تقدم سامسونج جهاز التابلت Galaxy Tab S7 Lite كاميرا أمامية سيلفى بدقة 5 ميجا بيكسل، مع كاميرا خلفية دقة 8 ميجا بيكسل ، بالإضافة إلى معالج من نوع Helio P22 من شركة MediaTek مع نسختى لذاكرة الوصول العشوائي 3 و 4 جيجا بايت رام .