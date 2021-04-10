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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تسجل 1122 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت ‏وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 348 حالة لعمالة وافدة، و 711 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 63 حالة قادمة من الخارج.

وذكرت الصحة البحرينية في بيان لها اليوم أنها رصدت تعافي 1148 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الآن الى 143889.

كما أجرت وزارة الصحة  17257 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات القائمة تحت العناية 86 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 165 حالة في حين أن 10873 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 10959 حالة قائمة.

بينما سجلت 4 وفيات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 554.
 

وزارة الصحة البحرين فيروس كورونا إصابة جديدة الصحة البحرينية

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