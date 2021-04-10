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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الكون يسبح.. علي جمعة يوضح فضل ذكر الله

الذكر
الذكر

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قوله سبحانه وتعالى {يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} يؤسس للإنسان دستورًا يسير عليه {وَمَا} تطلق على غير العاقل أو تطلق على إذا ما اختلط العقلاء بغير العقلاء تغليبًا لكثرة غير العقلاء في هذا الكون من جمادٍ وحيوانٍ وشجرٍ وبحار وأنهار مع العقلاء من جنٍ وإنسٍ وملائكة.


وأضاف جمعة عبر فيسبوك: الكون يسبح وهو معنى ينبغي أن تستحضره دائمًا أيها المسلم أن هذه الكائنات التي حولك تسبح لله رب العالمين {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} كل الكائنات تسبّح فلا تكن أنت النغمة النشاذ التي لا تسبح من ضمن هذه الكائنات، لا تنسى الله ولا تنس ذكر الله واجعل لسانك رطبًا بذكر الله ،أما أن تنسى فقد دخلت في إطار أقوامٍ آخرين {نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ} وكانوا من المنافقين والله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ، والكفر أنواع : كفر عقيدة ، وكفر عشيرة، وكفر شكران فلا تكفر بنعم الله عليك {وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا} .

وتابع: يأتي الرجل إلى رسول الله ويقول له: يا رسول الله تشعب بنا الإسلام فقل لي في الإسلام قولاً لا أسأل أحدًا بعدك فيه. فيقول: (لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله) إذًا فعليك أن تذكر الله قيامًا وقعودًا وعلى جنبك وفي كل حال، اجعل لسانك يذكر الله حتى مع عدم استحضار القلب .

وقال إن ذكر الله سبحانه وتعالى يرجعك التارة بعد الأخرى إلى حظيرة القدس ، وذكر الله مع الغفلة خير من عدم ذكره بالمرة لا بالقلب ولا باللسان، اذكر ربك باللسان واتلُ القرآن واجعل بينك وبينه حصة في كل يوم، اجعل وردًا بينك وبين القرآن حتى لو لم تتدبر معانيه فإنك في يومٍ سوف تتدبر، لا تترك الصلاة لأنك لا تخشع فيها صل وداوم على الصلاة حتى يأذن الله سبحانه وتعالى أن يملأ هذا الوعاء بالنور وأن يملأه بالأسرار وأن يملأه بالأنوار وأن يملأه بالملك والملكوت، فإن قلب المؤمن لا يسعه شئ في هذا الكون من اتساعه لله.

الذكر

علي جمعة الذكر فضل الذكر

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