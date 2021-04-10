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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهي حواس: المدينة المفقودة بقيت تحت الرمال لمدة 3 آلاف سنة

زاهي حواس
زاهي حواس

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، أن العمل على اكتشاف المدينة المفقودة "إشراقة آتون" في سبتمبر 2020 وكان الهدف اكتشاف المنطقة والكشف عن معبد لـ"توت عنخ أمون"، موضحًا أنه تم اكتشاف معبد للملك "آي" وبه قطعة من تماثيل توت عنخ أمون.

وأضاف "حواس"، خلال لقاءه مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يتوقع للحظة واحدة اكتشاف المدينة، وأن علماء الآثار اعتقدوا أنها اختفت لن تكون موجودة، موضحًا أن المدينة الذهبية “سكنية وصناعية وإدارية”، واكتشاف أول بيت في المدينة تسبب في ذهول العلماء.

وتابع: "أن هذا المدينة كانت في عصر مصر الذهبي، والمدينة كان بها 3 أحياء وكل حي قائم بذاته، مشددًا على أن هذه المدينة تُقدم صور الحياة في عصر مصر الذهبي، متابعًا: "هذه المدينة كانت تحت الرمال لـ3 آلاف سنة.. هذه المدينة تثبت أن كلام العلماء بأن حضارتنا أموات غير صحيح".

وزير الاثار توت عنخ آمون حديث القاهرة خيري رمضان زاهي حواس

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