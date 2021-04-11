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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عاطلين لاتجارهما فى الحشيش بالتبين

حبس متهمين
حبس متهمين

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل الاتجار فيها بالتبين.


وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل الاتجار فيها بالتبين.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل عن خواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط عاطلَين، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان "لأحدهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتفى محمول.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

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