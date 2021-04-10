عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الري: جاهزون للعمل على أسوأ الفروض في ملء سد النهضة| فيديو

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ، إنه اذا اُفترض أن تم ملء سد النهضة ، فإن في اليوم الثاني من الملء ، سيتم التعامل على امتصاص هذه الصدمة.

 

وأشار الوزير إلى أن هناك سيناريوهات كثيرة حول ملء السد ، فإذا تم ملؤه وكان الفيضان عاليا أو متوسطا ، فبذلك لا يحدث ضرر، بينما لو كان هناك جفاف فإن هذا سيؤدي إلى حدوث أضرار كبيرة وحدوث الجفاف أكثرها تأثيرا .

 

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن بنسبة كبيرة سيتم ملء السد ،لأن إثيوبيا تعاني من مشاكل داخلية، مضيفاً أنها لم تستفد من الملء في المرة الأولى، مشيراً إلى أن المؤشرات تتوقع حدوث جفاف، قائلا: " نتمنى أن يحدث فيضان مثلما حدث في العام الماضي".

 

وتابع ، أن الأخطاء واردة عند ملء سد النهضة، ولكن مصر جاهزة للعمل على أسوأ الفروض، وهي ملء السد أثناء وجود جفاف، وبالتالي تم التجهيز وعمل سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أي أزمة.

وأكمل وزير الموارد المائية والري ، أنه يتم العمل في الحفاظ على مخزون المياه داخل السد، منذ عام 2006، مؤكداً أن السد قادر على امتصاص الصدمات في أسوأ الفروض ألا وهي " الجفاف "، مثلما حدث من قبل.

 

وزير الري أخبار االتوك شو ملء السد امتصاص الصدمة الجانب الاثيوبى

موضوعات متعلقة

ماسك الصبار لعلاج جفاف وقشرة البشرة

مواقف شعبوية.. السودان يتمسك برفض الملء الثاني لسد النهضة.. وإثيوبيا تواصل التعنت

مطران الكنيسة الأسقفية: نصلي من أجل نجاح مفاوضات سد النهضة في الكونغو

هل ترك الصلاة يفسد الصوم أم يقلل الثواب فقط ؟ .. الأزهر للفتوى يجيب

إلى أين تتجه مفاوضات سد النهضة.. مساعد وزير الخارجية الأسبق يرد

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر السعودي

اليوم.. مصر والسودان وإثيوبيا يستأنفون مفاوضات سد النهضة

صحة الكبد وحمايته من التلف بالتوقف عن تلك العادات اليومية الشائعة

ترشيحاتنا

بيان ناري من ضياء رشوان ردا على طلب أعضاء مجلس النقابة تشكيل هيئة المكتب

تفاصيل الاعتداء على طفل وصفعه بسوبر ماركت بالدقهلية وعقوبة المعتدي

3 أحياء ومناطق لتخزين اللحوم.. زاهي حواس يكشف تفاصيل كشف مدينة صعود أتون

وزير الري: جاهزون للعمل على أسوأ الفروض في ملء سد النهضة| فيديو

نشرة أخبار العالم: رد حاسم من السودان على مقترح إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ورئيس الوزراء البريطاني يغيب عن جنازة عن الأمير فيليب

بعد أزمة سد النهضة.. وزيرة الهجرة تتحدث عن دور المصريين بالخارج في دعم مصر.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

بعد وقف رئيس حي 15 مايو| هذا موعد استئناف البناء بالاشتراطات الجديدة

حرب عصابات.. العثور على جثة امرأة مقطعة داخل حقيبة سفر| صور

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

إثيوبيا خالفت اتفاق المبادئ .. الري: قدمنا 15 سيناريو للتوصل لاتفاق ملزم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد