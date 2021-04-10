وزير الري: جاهزون للعمل على أسوأ الفروض في ملء سد النهضة| فيديو

قال الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ، إنه اذا اُفترض أن تم ملء سد النهضة ، فإن في اليوم الثاني من الملء ، سيتم التعامل على امتصاص هذه الصدمة.

وأشار الوزير إلى أن هناك سيناريوهات كثيرة حول ملء السد ، فإذا تم ملؤه وكان الفيضان عاليا أو متوسطا ، فبذلك لا يحدث ضرر، بينما لو كان هناك جفاف فإن هذا سيؤدي إلى حدوث أضرار كبيرة وحدوث الجفاف أكثرها تأثيرا .

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن بنسبة كبيرة سيتم ملء السد ،لأن إثيوبيا تعاني من مشاكل داخلية، مضيفاً أنها لم تستفد من الملء في المرة الأولى، مشيراً إلى أن المؤشرات تتوقع حدوث جفاف، قائلا: " نتمنى أن يحدث فيضان مثلما حدث في العام الماضي".

وتابع ، أن الأخطاء واردة عند ملء سد النهضة، ولكن مصر جاهزة للعمل على أسوأ الفروض، وهي ملء السد أثناء وجود جفاف، وبالتالي تم التجهيز وعمل سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أي أزمة.

وأكمل وزير الموارد المائية والري ، أنه يتم العمل في الحفاظ على مخزون المياه داخل السد، منذ عام 2006، مؤكداً أن السد قادر على امتصاص الصدمات في أسوأ الفروض ألا وهي " الجفاف "، مثلما حدث من قبل.