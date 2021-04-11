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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص لاتجارهم في الهيروين بالسيدة زينب

حبس متهمين
حبس متهمين

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بحيازة كمية من مخدر الهيروين للاتجار فيها بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين للاتجار فيها بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وأمرت جهات التجقيق بارسال عينة من المضبوطات الى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الزاقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومديرية أمن القاهرة، قد رصدوا نشاطا لعدة عناصر إجرامية تخصصوا  فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدرة الهيروين بمحافظة القاهرة متخذين من دائرة قسم شرطة السيدة زينب  مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وفي نطاق مديرية أمن القاهرة تم ضبط كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض بحوزة 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم .

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