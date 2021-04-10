نشرة أخبار العالم: رد حاسم من السودان على مقترح إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ورئيس الوزراء البريطاني يغيب عن جنازة عن الأمير فيليب

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

أول رد من السودان على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين لسد النهضة

ردت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين من السودان ومصر لمشاركة وتبادل المعلومات حول المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.

تحرك عاجل من السودان لمواجهة آثار ملء سد النهضة.. تفاصيل

أعلنت وزارة الري والموارد المائية في السودان اتخاذها عدة إجراءات تحسبا لإقدام إثيوبيا على الملء الثاني لـ سد النهضة في يوليو المقبل.

الصين تتوقع إنتاج 5 مليارات جرعة من لقاح كورونا سنويا بحلول عام 2022

قال فنج دوجيا، رئيس جمعية صناعة اللقاحات الصينية، إن إنتاج بلاده السنوي من لقاح كورونا قد يصل إلى خمسة مليارات جرعة من لقاح كورونا بنهاية العام المقبل، مع تطعيم ما يقرب من 70 % من سكان الصين.

مصدر ملكي يكشف آخر ما طلبه الأمير فيليب قبل وفاته

كشف مصدر ملكي بريطاني عن آخر ما طلبه الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا قبل وفاته، حيث كان يتمنى الموت في هدوء داخل منزله.

قصر باكنجهام يعلن موعد وتفاصيل جنازة الأمير فيليب

أعلن قصر باكنجهام، اليوم إقامة جنازة الأمير فيليب دوق إدنبرة يوم السبت 17 أبريل، بحضور أفراد العائلة المالكة في بريطانيا.

السودان يقرر تشكيل قوة مشتركة من القوات النظامية للتدخل السريع في دارفور

أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم السبت، قرارًا بتشكيل قوة من القوات النظامية وشركاء العملية السلمية للتدخل السريع في منطقة غرب دارفور وحفظ الأمن بها.

نداء هام من الخارجية الفلسطينية للمجتمع الدولي

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا طالبت فيه المجتمع الدولي من جديد بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات الاحتــلال الإسرائيلي للقانون الدولي.

رئيس وزراء بريطانيا يمتنع عن حضور جنازة الأمير فيليب.. لهذا السبب

قال مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إنه لن يحضر جنازة الأمير فيليب دوق إدنبرة، المقررة يوم السبت المقبل.