سكان مدينة السلام يطالبون بإعادة رصف الشوارع المتهالكة.. صور

شكا سكان منطقة مدينة السلام أول بجانب شركة الصرف الصحى بمدخل المحمودية والقاهرة، من تهالك الطرق وسط معاناة الأهالي لعدم إدراج المسئولين شوارع في خطط الرصف.

وقال الأهالى، فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة من تهالك الرصف فى الشارع وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".

وأضافوا: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن المنطقة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة".

وطالبوا برصف الشارع أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الصرف الصحى التى يغرق بها الشارع دائما ومياه الأمطار، ما يؤدى الى عدم المقدرة على السير فى الشارع على الأقدام.

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الجيزة والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالى.

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