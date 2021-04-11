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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوري يقتل جده والسبب مفاجأة

جريمة قتل
جريمة قتل

أقدم شاب سوري في منطقة عين حلاقيم التابعة لمنطقة مصياف السورية، على قتل جده بضربه بآلة حادة على رأسه تستخدم لتقطيع الخشب لخلاف بينهما.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن وزارة الداخلية السورية، إن معلومات وردت من أحد الأشخاص بعين حلاقيم التابعة لمنطقة مصياف بتواجد والده ممدداً على الأرض بمنزله والدماء تنزف من رأسه، على الفور توجهت الدوريات للمكان، وتبين تعرض المذكور للضرب بأداة حادة على رأسه أدت لمفارقته الحياة.

ومن خلال المتابعة الدقيقة نجح عناصر ناحية عين حلاقيم من إلقاء القبض على المشتبه به، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل جده مستخدماً أداة حادة تستخدم لتقطيع الحطب إثر قيام المجني عليه بحرق الحطب الخاص به وطرده من المنزل لوجود خلاف دائم بينهما، وقام بعدها بإخفاء الأداة المستخدمة بارتكاب الجريمة بمنزل مهجور.

وأفادت الشرطة بأنه تم مصادرة أداة الجريمة واتخاذ الإجراء اللازم بحق الجاني وسيتم تقديمه للقضاء المختص بعد استكمال التحقيقات.

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