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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة ربيع: سيناريو تفريغ السفينة الجانحة كان سيستغرق شهورا

السفينة الجانحة
السفينة الجانحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن رد فعل العالم حول ما حدث في قناة السويس في أزمة السفينة الجانحة جعلنا نشعر بالفخر.

وأضاف أسامة ربيع، خلال حواره مع الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "فكرة التكريك تحت مقدمة السفينة كانت اقتراح مهندس بالإدارة الهندسية بقناة السويس"، متابعا: "ما رأيته في أزمة السفينة إيفرجيفين أن الحل لن يكون تقليديا".

وتابع: "كنا نعمل في التكريك تحت السفينة إيفرجيفين وسط مخاطر محسوبة.. لو كنا بدأنا في سيناريو تخفيف الحمولة لاستغرقنا شهر".

وأردف: "أنا كنت مستبعد حل تخفيف حمولة السفينة الجانحة، والرئيس السيسي طلب مني الاستعداد لسيناريو تخفيف حمولة السفينة حتي لو لم يتم تنفيذه.. الرئيس السيسي كان يتحدث معي 3 مرات يوميا تطورات جنوح السفينة".

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