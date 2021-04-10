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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. حقيقة إلغاء الامتحانات النهائية

صدى البلد

أصدرت  وزارة التربية العراقية  بيانا عاجلا اليوم بشأن الامتحانات النهائية ، حيث أكدت أن الأنباء المتداولة، بشأن اعتماد درجات نصف السنة، والكورس الأول للصفوف غير المنتهية، درجة نهائية.   
 
وقال المتحدث باسم الوزارة العراقية حيدر فاروق إنه "تناقلت منصات التواصل الاجتماعي كتاباً عن المديرية العامة للتقويم والامتحانات يشير إلى اعتماد درجة نصف السنة من العام الدراسي الحالي كدرجة نجاح للصفوف غير المنتهية إضافة إلى اعتماد درجة الكورس الاول للعام الحالي للصفوف غير المنتهية كدرجة نهائية".  

وأضاف فاروق، أن "الكتاب تطرق أيضاً إلى تحديد امتحان الدور الثاني من قبل المديرية، وعليه توقيع السيد شاكر نعمة عبد عون"، مبيناً أن "هذا الكتاب عار عن الصحة ولا يوجد أي كتاب رسمي، وهذا الكتاب كان قدر صدر في العام الماضي وتم التلاعب بالتواريخ المثبتة عليه وإسناده للعام الحالي".  

وتابع أن "العام الدراسي ما زال مستمراً عبر التعليم الالكتروني، ومستمرون ببث الدروس، وكذلك تقديم الدروس من خلال التلفزيون التربوي"، لافتاً إلى أنه "حتى هذه اللحظة هناك مدارس لم تمنح درجات نصف السنة وما زالت في طور تصحيح الدفاتر الامتحانية وتثبيتها في السجلات الخاصة بهذه المدارس".  

واتم المتحدث باسم التربية أن "الوزارة سيكون لها قرارات تخص العام الدراسي الحالي والكورس الثاني خلال الأيام المقبلة".

العراق امتحانات وزارة التربية العام الدراسي المدارس

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