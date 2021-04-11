مخرج فارس بلا جواز: العمل مع مصطفى قمر فرصة عظيمة.. فيديو

أكد المخرج معتز حسام، مخرج مسلسل "فارس بلا جواز"، أن مشاركته مع الفنان مصطفى قمر في كوميديا "فارس بلا جواز" فرصة كبيرة وعظيمة، متوقعا أن يحصد المسلسل أعجاب الكثير من المشاهدين، لذلك بذل فيه الكثير من الجهد.

وأضاف "حسام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه يتوقع الانتهاء من تصوير أحداث مسلسل "فارس بلا جواز" منتصف رمضان.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تصوير 23 حلقة، كما أن هناك الكثير من الحلقات تم المونتاج عليها وهي جاهزة للعرض.

وأوضح أن العمل مستمر بطريقة جيدة ويتم التصوير بالتوازي مع المونتاج، مشيرًا إلى أن المسلسل الذي سيُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" من الكوميديا الخفيفة وسيحوز على أعجاب المشاهدين.