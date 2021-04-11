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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. الري: التدخل الدولي وارد

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الجهات الدولية تستشعر أن هناك خطر حول فشل مفاوضات مل السد للمرة الثانية، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون هناك تدخل دولي سواء من الدول الأفريقية أو الدول الشقيقة.

وأضاف محمد عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر": نريد أن كل مسئول له علاقة بهذه الأزمة وكل جهة، يجب أن تؤدي عملها على أكمل وجه، موجهاً كلمة للفنيين في وزارة الري، قائلاً: "يجب تزويد قدرتنا على تحمل وامتصاص الصدمات".

وتابع وزير الموارد المائية والري، أن الملء الثاني للسد سيحدث بدرجة كبيرة، لأن هناك مؤشرات تؤكد ذلك، وهي أن تركيبات التوربينات تسير بمعدلات ثابتة، بالإضافة إلى أن أثيوبيا الآن تقوم بعمل بوابات "فتحات" لتصريف المياه، لتقليل المنسوب حتى تتمكن من ارتفاع الجزء الأوسط من السد.

وأردف عبد العاطي: يجب فرض حسن النية حتى النهاية، للوصول إلى إتفاق، وأثبتنا ذلك اكثر من مرة".

وزير الري اخبار التوك شو ملء السد أزمة سد النهضة فشل المفاوضات

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