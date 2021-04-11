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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر اليوم 11-4-2021

العملات - الاجنبية
العملات - الاجنبية

ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى  أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى بنك مصرمقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الأحد 11 أبريل 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك.

وسجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر بمستهل تعاملات اليوم 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

ونرصد أسعار صرف العملات الاجنبية فى بنك مصر اليوم

 

سجلت أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر اليوم الاحد كالتالى: سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى 18.56 جنيه للشراء و 18.76جنيه للبيع .

 

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى 21.38 جنيه للشراء و 21.64 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى 16.85جنيه للشراء و 17.04جنيه للبيع .

واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى 1.82جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الاسيوية فى بنك مصر

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى بنك مصر مقابل الجنيه المصرى .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى نحو 14.22 جنيه للشراء و 14.41جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى عند 2.38 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لآخر .

 

 

 

 

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