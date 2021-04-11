نصائح سحرية للصائمين .. حسام موافي يكشف أسباب الصداع فى رمضان وطرق علاجه

قدم الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في القصر العيني، مجموعة من النصائح السحرية للصائمين فى رمضان من مرضى الكبد والسكر.

وقال موافي خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد مقدم برنامج "باب الخلق" والمذاع عبر قناة " النهار"،:" "الغاية من الصوم هي العبادة والتقرب لله؛ لذلك يجب أن تكون بأفضل صورة".

وأوضح:" شبابنا وقتهم بيتسرق بسبب المسلسلات، وأتمني التركيز في العبادة والصلاة خلال هذا الشهر، مردفا:" غزوة بدر كانت في شهر رمضان".

وتابع أن العصبية من بعض الناس خلال الصيام سببها عدم إدراك مفهوم الصوم بأنه تقرب لله.

وعن سبب الصداع خلال الصيام، قال موافي:" بعض الناس يكون لديهم صداع نفسي ينشط لحظة الصيام وعلاجه هو تناول كمية كبيرة من الماء خلال السحور".