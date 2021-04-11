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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ابن عروس بين الواقع والخيال" بثقافة قنا

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموع متنوعة من الأنشطة بفرع ثقافة قنا، حيث أقام بیت ثقافة الحریة بالمعنی محاضرة بعنوان "کیفیة مواجهة ظاهرة التنمر بین طلاب المدارس".

 وأوضح محمد صالح البحر تعریف مفهوم التنمر باعتباره سلوکا عدوانيا متکررا یهدف إلی الإضرار بشخص آخر عمدا، ثم تطرق إلی أسباب انتشاره بین الطلاب، وتحدث أخیرا عن کیفیة مناهضته عن طریق توعیه المعلمین والطلبة وإشراك المجتمع المدنی وتشدید المراقبة للرصد المبکر، والأهم تنظیم أنشطة موازیة تهتم بتنمیه الثقة بالنفس وتأکید الإحترام بین الطلاب.

كما أقام بيت ثقافة نقادة محاضرة بعنوان "ابن عروس بين الحقيقة والخيال"، وأوضح أحمد أبو دياب أنه محمد بن عبد الاه الشاعر القنائي الذي ينسب إلى قرية مزانة في مركز قوص في محافظة قنا في جنوب مصر، وينسب إليه الريادة في فن الواو وفن القول الشعبي من واوات ومربعات ومواويل وغيرها ولا تزال أشعاره تداول بين الناس.

وأقام بيت ثقافة الكويت محاضرة بعنوان "أهمية التباعد الإجتماعي للحد من انتشار الفيروسات" وتحدث صابر حسين خليل عن أهمية الوقاية من الأمراض والالتزام بالاجراءات الاحترازية في الحد من انتشار الفيروسات، واكد على دور النظافة الشخصية والحد من التجمعات، كما اقام قصر ثقافة قوص اليوم محاضرة بعنوان "استخدام التكنولوجيا فى التعليم".

 وأوضح بدوى محمد أن التعليم الإلكترونى بنوعية المتزامن وغير المتزامن ومميزات وعيوب كل نوع منهما، كما أوضح مميزات إستخدام التكنولوجيا فى التعليم ومنها سهولة التواصل بين المدارس والمعلم ومنها أيضا سهولة الحصول على المعلومات وبث روح التعاون والفريق  بين الدارسين وغيرها.

نفذ قصر ثقافة نجع حمادى ورشة فن تشكيلي بعنوان "عمل اكسسوار باستخدام المعادن والخرز" تنفيذ هناء محمد وقامت بعمل اشكال من الخواتم مستخدمة أسلاك النحاس والخرز، كما نفذت مكتبة الرئيسية الثقافية ورشة فنون تشكيلية بعنوان "تنفيذ أشكال فنية من ورق الفوم" تنفيذ إيناس سراج الدين، حيث قامت بتنفيذ شكل شريط زينة الخاص بشهر رمضان في خطوات سهلة وبسيطة والذي نفذ من ورق الفوم الجليتر الملون وبعض الأدوات البسيطة.

قصور الثقافة ثقافة قنا فعاليات ثقافية انشطه متنوعة اخبار ثقافية

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