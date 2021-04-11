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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة .. محافظة كفر الشيخ تعلن عن توسعات بمحطات مياه الشرب بمطوبس

صدى البلد

أعلنت محافظة كفر الشيخ  بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إقامة مشروعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة منها توسعات بمحطة مياه الشرب بمنية المرشد وكوم دميس وتوسعة محطة مياه الشرب الشمالية بمركز مطوبس.

وقال البيان الإعلامي للمحافظة، إنه تم إدراج عدد من العمليات لتحسين تحسين خدمة مياه الشرب بالوحدة المحلية بقرية منية المرشد  وتشمل شارع النادي، وشارع البنك، وأبو يوسف، وحمام، والحنطور، وكوم دميس، والجاهل، وأبو علام، وقندبولة، وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بقرى بني بكار بني بكار البحرية، وطلمبات الهوكس والشعراوي، وعوض الله، والحسيني زغلوك، وعبد اللطيف سعيد، والنواصرية، والست شفيقة هانم، وأحمد طوليس، وسعد جعفر، وإبراهيم الشال، وسعد شكر، وتجميع بدر، وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بأرض جمعية استصلاح الأراضي، وعملية  تحسين مياه الشرب بقرى خط الريف.


كما أعلنت المحافظة عن عملية تحسين مياه الشرب بقرى القلي، وعمرو، والجواد الشرقي، والجواد العربي، وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بقرى وقف بحري وتوابعها، وعملية تحسين الشرب بقرية برج مغيزل وتوابعها، وتحسين مياه الشرب بقرية الجزيرة الخضراء، وعملية تحسين مياه الشرب بقرى برنبال وتوابعها القشاشي، والروس، والزورات والمعالقة والخص، وأبو عقادة، وتحسين مياه الشرب بقرى قومسيون غرب وتوابعها، وعملية تحسين مياه الشرب بقرى خليج قبلي وتوابعها، وعملية تحسين مياه الشرب بمنطقة كوم دميس وتوابعها.

مبادرة حياة كريمة محافظة كفر الشيخ توسعات بمحطات مياة

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