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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر محسن: لعبة نيوتن يناقش هموم الطبقة المتوسطة

صدى البلد

كشف المخرج تامر محسن عن كواليس مسلسل "لعبة نيوتن" المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، وسر تأجيل العمل من العام الماضي.

وقال محسن في تصريحات ل"صدى البلد"، إن المسلسل يناقش هموم الطبقة المتوسطة، ويقدم من خلاله دراما قوية تجذب الجمهور، وتجعلهم يتابعون الأحداث بشغف، مؤكدا ان هناك دائما مفاجآت في كل حلقة.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل لعبة نيوتن، برومو العمل قبل عدة أيام، ورأى البعض أن مدته قصيرة، حيث اقتصرت على 30 ثانية فقط، وطغى على البرومو التشويق والغموض.

تدور أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" في إطار من التشويق والإثارة حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، بعد قصة حب نشأت بينهما، وصارت حديث الجميع من حولهما، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، وتبتعد عن المشكلات التي تواجهها، وتقرر السفر للخارج.

مشهد البداية لمسلسل "لعبة نيوتن":

تظهر منى زكي مرتبكة وهي داخل المطار في أمريكا، ومعها على الهاتف محمد ممدوح، يحاول أن يهدئها، وطلب منها أن ترد على مايسألونها عنه فقط، ويظل معها على الهاتف، وبعدها تفرح بعبورها من المطار، ولكن يحدث لها مفاجأة تغير مسار عبورها.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكى ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد، بالإضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التى انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

كواليس مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيله لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن.

تامر محسن موسم رمضان لعبة نيوتن أمريكا

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