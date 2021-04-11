بعد نهاية المشوار الإفريقي .. أسامة نبيه: متفائلون بالمرحلة المقبلة لـ الزمالك

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن بداية الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لم تكن بنفس المستوى الحالي للفريق.



وشدد نبيه على أن تأهل الزمالك لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لم يكن بيد الفريق لأنه كان متوقفا على نتيجة لقاء الترجي والمولودية.



وأضاف نبيه أن نهايات الزمالك في البطولة جيدة جدا والجهاز الفني سيعمل على استمرار العروض القوية وتحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.



كما شدد نبيه على أهمية مباراة حرس الحدود في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.. موضحا أنه متفائل بمستوى الفريق في الفترة المقبلة.. حيث أشاد بمستوى محمود عبد الرازق شيكابالا موضحا أنه لاعب كبير ومؤثر مع الفريق ويؤدي المطلوب منه.



وشدد المدرب العام للزمالك على أن مستوى مروان حمدي في تصاعد، مضيفا أن مباراة تونجيت السنغالي بداية جيدة للاعب وستمنحه الثقة في الفترة الحالية.



وكان الزمالك قد فاز على تونجيت السنغالي برباعية مقابل هدف في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.