زاهي حواس: اكتشاف المدينة الذهبية الأعظم في حياتي

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، أن كشف المدينة المفقودة في الأقصر، أهم وأعظم كشف أثري له، موضحًا أن هذا الكشف هز العالم، وأهميته أهم من اكتشاف بئر بترول.

وأضاف زاهي حواس، خلال لقاء من قلب "المدينة المفقودة" بالأقصر مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم اكتشاف الكثير من الأماكن الصناعية في المدينة المفقودة، حيث إنه تم اكتشاف أماكن لتصنيع الملابس والكتان وصنارات الصيد، واكتشاف 100 قالب لصناعة التمائم الأثرية والتي كانت تستعمل في القصر، وتم اكتشاف كميات كبيرة من الأحجار شبه الكريمة، كما أنه تم اكتشاف أضخم إناء فخاري للتخزين في الدولة الحديثة، متوقعًا أن تستمر اكتشافات المدينة لتصل لـ3 كيلو متر.

وأوضح أن الاكتشافات في المدينة تعبر عن مدى ارتباط تاريخنا بالتاريخ المصري القديم.