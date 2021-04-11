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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

القومي للمرأة يهنئ أحلام حنفي لتكريمها في احتفالية جامعة عين شمس

تكريم الدكتورة أحلام
تكريم الدكتورة أحلام حنفى

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة أحلام حنفى عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة، لتكريمها في احتفالية جامعة عين شمس بعنوان "المرأة المصرية في عصرها الذهبي" لدورها البارز فى خدمة قضايا المرأة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التكريم، مؤكدة أن الدكتورة أحلام حنفي نموذج مشرف للمرأة المصرية الوطنية المخلصة والمجتهدة. 
 

كما تم تكريم شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس. 

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القومى للمرأة اخبار المجلس القومي المجلس القومى للمرأة مايا مرسي الدكتورة مايا مرسى

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