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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع أسعار الياميش بالوادي الجديد وعزوف المواطنين عن الشراء

ياميش
ياميش

شهدت أسواق الوادي الجديد وخاصة محال بيع الياميش ومنتجات رمضان إقبالا محدودا من قبل المواطنين، لارتفاع الأسعار التي زادت عن الضعف مقارنة بنفس التوقيت من شهر رمضان العام الماضي.
 

قال أحمد عبد الستار، صاحب محل لبيع البلح وياميش رمضان، إن إقبال المواطنين على شراء ياميش رمضان هذا العام محدود، وبالرغم أنه لم يتبق إلا ساعات على حلول الشهر الكريم إلا أن معظم المواطنين يعزفون عن الشراء.

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وأضاف عبد الستار أن أسعار الياميش زادت بمعدلات كبير وغير متوقعة، ولذلك لم نشتري كميات  كبيرة لعرضها في المحلات مثل العام الماضي ومع ذلك  لم يقبل المواطنون على الشراء.


ووصل سعر عين الجمل 180  جنيهاً، والمشمشية 80 وقمر الدين 60، واللوز يتراوح بين 114 و146، والفستق يتراوح بين 120 و220، والبندق بين 174 و180 جنيها بينما وصل سعر جوز الهند من 30 جنيها إلى 40 جنيها، وسعر الزبيب وصل إلى 50 للكيلو، بدلا من 45 جنيها.


وأكدت أم عبدالله ربة منزل، أنها فوجئت بأسعار خيالية هذا العام، أن ارتفاع أسعار الياميش أضاع  بهجة رمضان حيث عجز الناس عن ممارسة عادتهم السنوية بشرائه ومعظم  الناس اكتفت بالفرجة على الياميش في الأسواق فقط.
 

وأكد محمد محروس أن من عادات أهالي الواحات استخدام البلح كوجبة أساسية على مائدة الإفطار بينما الياميش والمكسرات يعد بالنسبة لهم من السلع الترفيهية.

 

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