هانى حتحوت : مسرحية الترجي والمولودية «متوقعة»

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن تعادل الترجي التونسي مع مولودية الجزائر، بالمباراة التي جمعت بينهما مساء السبت فى الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دورى أبطال أفريقيا كان متوقعًا.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن مسرحية الترجي التونسي ومولودية الجزائر كانت متوقعة، وتعادل الفريق الجزائري تأخر بسبب رعونة لاعبيه وليس لصلابة مدافعي أبناء باب سويقة.

ووجه هاني حتحوت، اللوم للاعبي الزمالك، خاصة وأن الفريق الأبيض كان يستطيع تحقيق نتائج أفضل في مجموعته، مشددا إن خروج الزمالك من دور ثمن النهائي للبطولة يعد مفاجئا ولايليق باسم القلعة البيضاء.

وناشد حتحوت، لاعبي الزمالك، بغلق صفحة الترجي التونسي، والإستعداد الجيد للمنافسات المقبلة، حتى لايتكرر مثل هذا السيناريو مستقبلًا.