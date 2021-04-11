السفير التونسي: سعداء بحفاوة استقبال الرئيس.. وندعم مصر في ملف الأمن المائي

كشف السفير محمد بن يوسف سفير تونس في القاهرة، أهمية زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر والملفات المطروحة للتعاون بين البلدين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة " سي بي سي": “زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى القاهرة شهدت حفاوة كبيرة تتوافق مع العلاقات الطيبة بين البلدين”.

وتابع: "نحن كدبلوماسيين سعداء بحفاوة استقبال الرئيس قيس، وندعم مصر في ملف الأمن المائي".

وأشار سفير تونس إلى أن دولته ستدعم مصر في قضية الأمن المائي وملف سد النهضة في مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أن مصر وتونس تدعمان الاستقرار في ليبيا.