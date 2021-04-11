أعراض نادرة من 4 سنين.. نجل عمرو عبد الجليل يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف نجل الفنان عمرو عبد الجليل عن تطورات حالته الصحية، بعدما طلب والده من الجمهور الدعاء له.

وكتب نجل عمرو عبد الجليل عبر حسابه على فيسبوك": "أنا لسه معملتش العمليه والله لأن في ناس كتيير فاهمه اني عملتها وأخبار نازلة إني كنت في العملية وعملتها خلاص، دي الأعراض اللي عندي من ٤ سنين كلها اللي مفيش حد فاهمها ولا عارفها لأنها نادرة ويا رب لو اي حد عنده حاجة منها اقدر افيده ويعرف المرض على طول بدل ما يلف ويدوخ زيي على كل الدكاترة وسنين تضيع من عمره زيي، وأنا إن شاء الله لما أعمل العملية هقول بنفسي".

وأعلن الفنان عمرو عبد الجليل، أن ابنه عبد الجليل سوف يجرى عملية جراحية في العصب المخي التاسع بعد التشخيص الدقيق للمرض، الذى أصابه منذ من 4 سنوات ونصف.

ونشر عمرو عبد الجليل صورة لـ ابنه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق قائلا: عبد الجليل ابني هيعمل عملية في العصب المخي التاسع عشان تعبان بقاله ٤ سنين ونص ادعوله".

ويشارك عمرو عبد الجليل في مسلسل لحم غزال وتدور أحداثه في بيئة اجتماعية شعبية، وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل.