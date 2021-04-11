وزير الري: أثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بالملئ الثاني لـ سد النهضة.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، إن أثيوبيا لديها مشاكل داخلية وبالتالي تعمل على تغطيتها بفكرة المليء الثاني لسد النهضة، حتى لو يستفيدوا منه.

وأوضح وزير الري خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه "إم بي سي مصر" إنه وارد أن يحدث خطأ فني أثناء عملية الملئ الثاني، خلال تشغيل التربينات وهذا الخطأء مهما كان بسيط يمكن أن يتسبب في كارثة ويعاودوا المليء من جديد.

وأضاف وزير الري، أن أثيوبيا ستقوم بالفعل بالمليء الثاني لسد النهضة وهذا لتهدئة الأوضاع الداخلية.