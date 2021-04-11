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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجمات على سفن إيرانية

تقرير عبري: أمريكا سربت معلومات عسكرية إسرائيلية

صدى البلد

أعرب مسئولون أمنيون إسرائيليون عن قلقهم إزاء تسريب أمريكي لمعلومات حول عمليات إسرائيلية عسكرية، بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام أجنبية عن هجمات على سفن إيرانية.

وحسب موقع "والا" العبري، فإن التقديرات تشير إلى أن مصدر هذه التقارير هو المعلومات المقدمة إلى الولايات المتحدة كجزء من التعاون العملياتي"، حيث تقوم وزارة الدفاع الإسرائيلية بفحص ما إذا كان هناك تغيير في سياسة الإدارة الأمريكية تجاه عمليات إسرائيل السرية.

وأشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، أفادت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية بعمليات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي العامين الماضيين في الساحة البحرية ضد أهداف إيرانية، نشرت أول التقارير عنها في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي ذكرت أن إسرائيل هاجمت ما لا يقل عن 12 سفينة تحمل النفط الإيراني إلى سوريا منذ عام 2019، قبل موجة من المنشورات في وسائل إعلام إسرائيلية حول تلك العمليات الحساسة".

وأضاف أن "مصادر أمنية إسرائيلية نفت أي صلة لـ"الموساد" بالمنشورات الأجنبية، كما نفت مصادر في الجيش الإسرائيلي صلتها بالمنشورات، وأكدت أنها كانت مفاجأة بالنسبة لها".

وتابع: "في الأيام الأخيرة، زادت التقديرات في مؤسسة الدفاع بأن المسؤولين الأمريكيين كانوا مسؤولين عن المنشورات، حيث تلقوا على ما يبدو تحديثات رسمية من الجانب الإسرائيلي في إطار التعاون الاستخباراتي والعملياتي".

وأكدت مصادر في الجيش الإسرائيلي للموقع، أن "سلسلة المنشورات أضرت بغموض العمليات السرية".

وأضافت أن "مؤسسة الدفاع تستعد لاحتمال أن يحاول الإيرانيون الرد على السفن الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم أو الإضرار بالمصالح الإسرائيلية".

أمريكا إسرائيل ايران سوريا الولايات المتحدة

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