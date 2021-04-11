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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مؤلف مسلسل قارئة الفنجان: سعيد بتفاعل المشاهدين بمحاولة توقع الأحداث

قارئة الفنجان
قارئة الفنجان

أعرب إياد صالح مؤلف مسلسل قارئة الفنجان، عن سعادته بردود الأفعال حول المسلسل بعد عرض الحلقة العاشرة والأخيرة من الموسم الأول للمسلسل.

وتابع إياد صالح في تصريحات صحفية: "أنا سعيد بردود الأفعال على المسلسل، وسعيد أكثر بتفاعل البعض معه ومحاولة توقع الأحداث وتخيل ماسيحدث وتعلقهم بالشخصيات والتفاعل مع حكايتهم وأفراحهم وأحزانهم لقد بذل كل العاملين في المسلسل أقصى ما لديهم من أجل أن يخرج بأفضل صورة".

"قارئة الفنجان" يجمع فنانين من مصر والوطن العربي، وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

المسلسل من 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب «ابلكيشن» اسمه «قارئة الفنجان» في قلب حياتهم رأساً على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في التراث العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في الحياة من خلال «ابلكيشن» لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق.

مسلسل قارئة الفنجان قارئة الفنجان يارا قاسم احمد فهمي محمود الليثي

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