رئيس قناة السويس: توسيع المجرى الملاحي لـ 400 مترا

حل الفريق أسامة ربيع، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، في حوار خاص بقناة السويس، ومن أبرز النقاط التي تناولها الحوار.



رئيس قناة السويس: دراسة توسيع المجرى الملاحي حتى 400 مترا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن رد فعل العالم حول ما حدث في قناة السويس في أزمة السفينة الجانحة جعلنا نشعر بالفخر.





الفريق أسامة ربيع: أول تليفون بعد تعويم السفينة كان للرئيس السيسي

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس “إيفر جيفين”.





بهذا الشرط| رئيس قناة السويس يكشف موعد إطلاق سراح السفينة الجانحة.. فيديو

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، موعد مغادرة السفينة الجانحة لقناة السويس.





الفريق أسامة ربيع : 61% من حاملات البترول في العالم تمر بقناة السويس .. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تسير أكثر من 18 ألف سفينة سنوياً في قناة السويس.





الفريق أسامة ربيع: سيناريو تفريغ السفينة الجانحة كان سيستغرق شهور

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن رد فعل العالم حول ما حدث في قناة السويس في أزمة السفينة الجانحة جعلنا نشعر بالفخر.

