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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الري: أثيوبيا غير جاهزة للوصول إلى أي اتفاق بشأن سد النهضة

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم مناقشة الأمور والتفاصيل المتعلقة بملء سد النهضة بين البلدين، ولكن أثيوبيا غير جاهزة للوصول إلى أي اتفاق.

وأضاف وزير الري خلال لقائه مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر ": "إحنا مش هنقعد نضيع وقت بعض، إما نقعد مع بعض عشان نوصل لنتيجة، والتفاوض يبقى ليه هدف، أو ملهاش لازمة، وده غير مقبول أيضاً".

وأردف عبد العاطي، أنه عند حدوث الملء الثاني لسد النهضة، ستقل حصة مصر من المياه، مضيفاً أنها ستقل لحظياً، حسب الكمية التي سيتم ملئها.

وتابع وزير الموارد المائية والري، أن هناك متابعة للأمطار بصفة يومية، بالإضافة إلى النظر في التنبؤ طويل المدى، ومؤشرات الفيضان، مضيفاً أنه حتى الآن هناك تحسن في المؤشر، ولكن من الممكن أن يتجه المؤشر نحو الفيضان، أو الجفاف.

واستطرد عبد العاطي: “نتابع، ونجهز للتعامل مع أي نوع من الفيضانات، لأن هناك مخاطر في مواجهة الفيضان أو الجفاف”.

وزير الري اخبار التوك شو ملء السد أزمة سد النهضة فشل المفاوضات

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