تسريبات.. سعر لاب توب Surface Laptop 4 من مايكروسوفت

كشفت عدد من التقارير موعد إصدار جهاز اللاب توب Surface Laptop 4 من شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، وكذلك سعره حيث سيصدر الجهاز بأكثر من نسخة مما يعطى فرصة كبيرة للمستخدمين للاختيار حسب احتياجاتهم.

وبحسب تقرير من موقع MSPoweruser فإن شركة مايكروسوفت ستصدر جهاز اللاب توب Surface Laptop 4 يوم 27 أبريل الجاري، بالإضافة إلى أن الجهاز سيصدر بعدد من المعالجات المختلفة على حسب النسخة منها معالجات Intel من الجيل الحادى عشر ومعالجات AMD الجديدة.

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ويأتي جهاز اللاب توب Surface Laptop 4 بخيارين للشاشة الاول بشاشة قياس 13.5 بوصة، والثاني بشاشة قياس 15.6 بوصة، حيث سيبدأ سعر نسخة 13.5 بوصة، وهي النسخة الأصغر، مع معالج إنتل Core i5 ومساحة تخزين داخلية 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام بسعر 1500 يورو أى ما يعادل حوالى 28 ألف جنيه مصرى .

أما نسخة 13.5 بوصة من لاب توب Surface Laptop 4 مع معالج إنتل core i7 ومساحة تخزين داخلية 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام بسعر 1900 يورو أى ما يعادل حوالى 35 ألف جنيه مصري.

وبالنسبة لنسخة 13.5 بوصة الاصغر من لاب توب Surface Laptop 4 ولكن مع معالج Ryzen 5 SE ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام بسعر 1400 يورو أى ما يعادل حوالى 26 ألف جنيه مصري.

وتأتى نسخة 13.5 بوصة من لاب توب Surface Laptop 4 مع معالج Ryzen 7SE ومساحة تخزين داخلية 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام بسعر 1700 يورو أى ما يعادل حوالى 32 ألف جنيه مصري.

