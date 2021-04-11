عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات.. سعر لاب توب Surface Laptop 4 من مايكروسوفت

تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر لاب توب Surface Laptop 4 من مايكروسوفت

كشفت عدد من التقارير موعد إصدار جهاز اللاب توب Surface Laptop 4 من شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، وكذلك سعره حيث سيصدر الجهاز بأكثر من نسخة مما يعطى فرصة كبيرة للمستخدمين للاختيار حسب احتياجاتهم.

 

وبحسب تقرير من موقع MSPoweruser فإن شركة مايكروسوفت ستصدر جهاز اللاب توب Surface Laptop 4 يوم 27 أبريل الجاري، بالإضافة إلى أن الجهاز سيصدر بعدد من المعالجات المختلفة على حسب النسخة منها معالجات Intel من الجيل الحادى عشر ومعالجات AMD الجديدة.

 

إقرأ أيضا : 

بعد نية مايكروسوفت شرائه.. تطبيق Discord يوفر هذه الميزات للدخول فى المنافسة
 

ويأتي جهاز اللاب توب Surface Laptop 4 بخيارين للشاشة الاول بشاشة قياس 13.5 بوصة، والثاني بشاشة قياس 15.6 بوصة، حيث سيبدأ سعر نسخة 13.5 بوصة، وهي النسخة الأصغر، مع معالج إنتل Core i5 ومساحة تخزين داخلية 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام بسعر 1500 يورو أى ما يعادل حوالى 28 ألف جنيه مصرى .

 

أما نسخة 13.5 بوصة من لاب توب  Surface Laptop 4  مع معالج إنتل core i7 ومساحة تخزين داخلية 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام بسعر 1900 يورو أى ما يعادل حوالى 35 ألف جنيه مصري.

 

وبالنسبة لنسخة 13.5 بوصة الاصغر من لاب توب  Surface Laptop 4  ولكن مع معالج Ryzen 5 SE ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام بسعر 1400 يورو أى ما يعادل حوالى 26 ألف جنيه مصري.

 

وتأتى نسخة 13.5 بوصة من لاب توب  Surface Laptop 4  مع معالج  Ryzen 7SE ومساحة تخزين داخلية 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام بسعر 1700 يورو أى ما يعادل حوالى 32 ألف جنيه مصري. 
 

Surface Laptop 4 شركة مايكروسوفت لاب توب اسعار اللاب توب اخبار العلوم والتكنولوجيا

ترشيحاتنا

تسريب بيانات أكثر من مليون مستخدم لـ كلوب هاوس

تؤدي إلى الوفاة.. رئيس مكافحة كورونا يحذر من بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل

رئيس لجنة مكافحة كورونا: وائل الإبراشي حالته تحسنت وسيعود لجمهوره قريبا

رئيس لجنة مكافحة كورونا: الحالة الصحية لـ خالد النبوي أصبحت مستقرة

3 نصائح بسيطة للحفاظ على نظافة السيارة

خالد الغندور يسخر من أداء مولودية الجزائر والترجي التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد