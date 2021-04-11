آثار الأقصر : المدينة الذهبية المكتشفة قد يكون بها قصر أمنحتب الثالث

كشف فتحي ياسين مدير عام آثار البر الغربي في الأقصر تفاصيل الكشف الأثري الجديد والملقب بـ "المدينة الذهبية المفقودة".

وقال فتحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" المدينة المكتشفة قد يكون بها قصر الملك أمنمحتب الثالث، موضحا أن هدف الدكتور زاهي حواس هو الكشف عن معبد توت عنخ آمون ولم نكن نتوقع ظهور المدينة".

وأشار مدير عام آثار البر الغربي في الأقصر إلى أن التحنيط عند المصريين القدماء درجات، لذلك قد يكون هناك مومياوات محنطة بشكل جيد، وأخرى محنطة والتحنيط لا يكون قويًا مع مرور السنوات.



ونوه إلى أن السمكة التي تم استخراجها من المدينة الجديدة المكتشفة، تدل على عظمة تاريخ الحضارة المصرية القديمة,