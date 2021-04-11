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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آثار الأقصر : المدينة الذهبية المكتشفة قد يكون بها قصر أمنحتب الثالث

صدى البلد

كشف فتحي ياسين مدير عام آثار البر الغربي في الأقصر تفاصيل الكشف الأثري الجديد والملقب بـ "المدينة الذهبية المفقودة".

وقال فتحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:"  المدينة المكتشفة قد يكون بها قصر الملك أمنمحتب الثالث، موضحا  أن هدف الدكتور زاهي حواس هو الكشف عن معبد توت عنخ آمون ولم نكن نتوقع ظهور المدينة".

وأشار مدير عام آثار البر الغربي في الأقصر إلى أن  التحنيط عند المصريين القدماء درجات، لذلك قد يكون هناك مومياوات محنطة بشكل جيد، وأخرى محنطة والتحنيط لا يكون قويًا مع مرور السنوات.
 

ونوه إلى أن السمكة التي تم استخراجها من المدينة الجديدة المكتشفة، تدل على عظمة تاريخ الحضارة المصرية القديمة,

الحضارة المصرية الحضارة المصرية القديمة توت عنخ آمون المدينة الذهبية المفقودة

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آثار الأقصر : المدينة الذهبية المكتشفة قد يكون بها قصر أمنحتب الثالث

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