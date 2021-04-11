كانت أشبه بالتقسيمة .. أبو الدهب : نتيجة الترجي والمولودية متفق عليها

أكد محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، أن مباراة الترجي التونسي أمام مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، متفق عليها بشكل واضح.

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج «البريمـو» عبر قناة «Ten» : المباراة كانت أشبه بالتقسيمة، وكان متفق على خروج المباراة بالتعادل، وهي نتيجة مرضية للفريقين وتحقق طموح كل فريق، دون وجود أي خسائر ، سواءً إيقافات أو إصابات .

واختتم أبو الدهب : لاعبي الزمالك لا يلومون إلا أنفسهم ، نظراً لتتراجع النتائج في الجولتين الأولى والثانية أمام مولودية الجزائر و تونجيث، فالأندية الكبيرة دائماً مطالبة بتحقيق الانتصارات دون النظر إلى نتائج منافسيها وانتظار الهدايا .