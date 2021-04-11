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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: الزمالك قدم مباراة جيدة أمام تونجيث

شادي محمد
شادي محمد

أشادَ شادي محمد لاعب الأهلي السابق، بأداء لاعبي الزمالك أمام تونجيث السنغالي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لـ دوري أبطال افريقيا والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض برباعية مقابل هدف، وتوديع البطولة.

وقال شادي في تصريحات لبرنامج البريمـو عبر قناة Ten: الزمالك قدم مباراة مميزة أمام تونجيث واستحق الفوز بتلك النتيجة، كما أن لاعبي الفريق استفاقوا مؤخراً وبعد فوات الآوان وتأزم الموقف.

واختتم شادي محمد: “الزمالك أضاع فرصة التأهل منذ التعادل السلبي مع مولودية الجزائر في القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى، ثم تحقيق نفس النتيجة أمام تونجيث السنغالي في داكار ضمن منافسات الجولة الثانية”.

الأهلى الزمالك تونجيث دوري ابطال افريقيا مولودية الجزائر

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