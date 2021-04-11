نقيب أطباء الغربية: المعتدون على طبيب السنطة ارتكبوا جناية.. فيديو

قال الدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء بمحافظة الغربية، إنه علم بواقعة الاعتداء على طبيب مستشفى الساعة الثانية منتصف الليل وبعدها اتخذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف نقيب أطباء محافظة الغربية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع على قناه "دي إم سي"، أن الواقعة حدثت بسبب أن الطبيب أراد ضم مريضة أخرى إلى جانب مريضة في غرفة بالمستشفى ولكن أهل المريضة المتواجدين معه بالغرفة رفضوا رغم أن الحالة التي كان يريد إدخالها الطبيب تحتاج إلى تنفس صناعي لأنها مصابة بكورونا.

وأوضح نقيب أطباء محافظة الغربية، أن أهل المريضة المتواجدين معه تعدوا على الطبيب بالضرب والسحل، وبالتالي ما قاموا به جناية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.