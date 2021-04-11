شادي محمد: مباراة تونجيث بداية موفقة لـ مروان حمدي

أشادَ شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، بأداء لاعبا الزمالك محمود حمدي الونش وطارق حامد، أمام تونجيث السنغالي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض برباعية مقابل هدف.

وقال شادي في تصريحات لبرنامج البريمـو عبر قناة Ten: آداء محمود حمدي الونش يتطور يوماً بعد يوم، وأصبح أهم مدافعي الدوري المصري في هذه الفترة، وكذلك الأمر بالنسبة لطارق حامد لاعب وسط الفريق.

واختتم شادي: أتمنى أن تكون مباراة تونجيث هي شهادة ميلاد مروان حمدي مع الزمالك، واستمرار التألق خلال مسابقتي الدوري العام وكأس مصر.