أبو الدهب : لاعبو الزمالك يتحملون مسئولية وداع دوري أبطال أفريقيا

أكد محمود أبو الدهب لاعب النادي الأهلي السابق، أن لاعبي الزمالك هم من وضعوا أنفسهم في هذا الموقف، وجعلوا مصيرهم في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، بيد فريقي الترجي التونسي والمولودية الجزائري.

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten أن لاعبي الزمالك يتحملون مسئولية وداع دوري أبطال إفريقيا بشكل كامل، بعد التفريط في العديد من النقاط التي كانت في المتناول، بدايةً من مباراة المولودية في القاهرة، ثم تونجيث في السنغال، بالإضافة إلى مباراة الترجي في القاهرة، فكان لا بد من تحقيق نتيجة إيجابية، على أقل تقدير التعادل.

واختتم أبو الدهب: “كل فريق يلعب من أجل مصلحته أولاً وأخيراً دون النظر إلى ما سيصب في مصلحة أي فريق آخر، ولذلك أرفض إلقاء اللوم على لاعبي الترجي والمولودية بشأن خروج الزمالك وتوديعه للبطولة”.