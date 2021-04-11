شادي محمد : التحكيم الأجنبي أفضل للقمة .. والڤار قتل متعة الكرة

أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق رفضه لإسناد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها 18 أبريل الجاري ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري الممتاز، إلى طاقم تحكيم مصري وفقاً لما صرح به أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة .

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : هناك بعض الحكام الجيدين في الدوري العام هذا الموسم ، لكني أُفضِل الإستعانة بطاقم تحكيم أجنبي منعاً للقيل و القال ، ولتجنب الاعتراضات من قِبل مسئولي و جمهور الفريقين .

واختتم شادي : تقنية حكم الفيديو ’’ الڤار ’’ قتلت إثارة و متعة كرة القدم ، ولم تضف شيئاً لها بشكل عام وليس في الكرة المصرية فقط .