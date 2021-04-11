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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير الري: الملء الثاني لسد النهضة ليس كارثة ونستطيع التعامل معه

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الملء الثاني لسد النهضة ليس كارثة، ونستطيع أن نتعامل معه، ونخفف من آثاره، موضحا أنه من الممكن أن يكون كارثة في المدى البعيد.

وأضاف محمد عبد العاطي خلال لقائه مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر"، أنه بالنسبة لمصر، فإن أكثر ما تواجهه بسبب ملء السد، هو الجفاف الممتد، مشيراً إلى تعقيب الرئيس الأثيوبي حول هذه المشكلة، قائلاً : قالي لو حصل جفاف ، وقتها نبقى نتناقش

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن مصر تهتم بتنمية أثيوبيا، والعمل على إزالة وتقليل الفقر داخلها، نافياً حدوث حرب بين البلدين، قائلاً: “مش عايزين نضطر لحاجات متطرفة”.

وأوضح عبد العاطي، أن السودان تعتبر المتضرر الأول عند ملء السد مثلما حدث في المرة السابقة، مضيفاً أن هناك عدم ثقة تجاه أثيوبيا.

 

وزير الري اخبار التوك شو ملء السد أزمة سد النهضة فشل المفاوضات

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