لشراء هواتفها.. سامسونج تغرى مستخدمى آيفون بتطبيق iTest

تحاول شركة سامسونج الكورية الجنوبية استهداف مستخدمى هواتف آيفون القدامى من شركة آبل الأمريكية، لاستكشاف وتجربة هواتفها جالاكسي ومن ثم شرائها، وذلك من خلال تطبيق جديد يسمى iTest .

وبحسب موقع XDA Developers فإن تطبيق iTest من سامسونج يوفر تجربة حقيقية لمستخدمى نظام تشغيل iOS وهواتف آيفون تحديدا ويمكن تحميله مباشرة على هواتفهم، حيث يوفر تجربة محاكاة كاملة لجميع تطبيقات هواتف Galaxy جالاكسي .

لتجربة تطبيق iTest من سامسونج على هاتفك الآيفون يمكنك الانتقال إلى موقع iTest على الويب على متصفح Safari سفارى واتباع التعليمات لإضافة تطبيق ويب على شاشتك الرئيسية.، ويؤدي النقر على تطبيق الويب هذا إلى تشغيل واجهة تفاعلية جديدة تشبه الشاشة الرئيسية لهاتف Galaxy .



وعند استخدام تطبيق iTest من سامسونج تظهر الشاشة الرئيسية لنسخة طبق الأصل من هاتف Galaxy الذي يعمل بأحدث إصدار من واجهة المستخدم One UI ، حيث يعرض أداة الطقس وشريط بحث جوجل مع عدد من التطبيقات ، بما في ذلك الهاتف والرسائل والكاميرا والإعدادات ومتجر Galaxy والمعرض و Galaxy Wearable و Galaxy Themes وغيرها.

ويتيح تطبيق iTest من سامسونج لهواتف آيفون رؤية تطبيق Samsung Themes الذى يعمل على تغيير مظهر الواجهة من خلال تطبيق سمة على مستوى النظام ؛ بالإضافة إلى تطبيق Samsung Kids الذى يلقي نظرة عامة موجزة عن الوضع المناسب للأطفال ويوضح كيف يمكنك قفل الوضع برمز مرور للحفاظ على هاتفك في مأمن من الأطفالك .

